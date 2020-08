HALIFAX -- Layer 1

1 cup flour

1 cup pecans

1/2 cup sugar

Put in a food processor with 1/4 melted butter. Press in a 9x13 tray and bake at 350 for 10 minutes. Allow to cool

Layer 2

1 block cream cheese

1 cup cool whip

1/2 cup icing sugar

Mix together well and spread on crust.

Layer 3

1 pack chocolate pudding

2 cups milk

Mix and pour on cheesecake layer

Layer 4

1 pack vanilla pudding

2 cups milk

Mix and pour on chocolate layer

Layer 5

2 cups cool whip

Layer 6

Shaved chocolate (can use Aero bar).

Put in fridge for 1 hour.